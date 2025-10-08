La sinistra ipnotizzata dalla Flotilla
La sinistra italiana, avida di aritmetica perché è sui numeri che punta pensando che sia quella la sola via da battere per sconfiggere Meloni, si limita ad assecondare quelle ondate di indignazione primitiva, l’emotività malmostosa diffusa in Rete, illudendosi di poterla governare una volta imprigionata e capitalizzata nelle urne. Schlein e Conte, e con loro Fratoianni e Bonelli, hanno dimenticato la storiella dell’apprendista stregone rimasto vittima del proprio sortilegio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, Salvini attacca la missione e si scaglia contro la sinistra - Matteo Salvini attacca la Flotilla fermata da Israele vicino a Gaza, definendola "provocazione" e accusando anche la sinistra di irresponsabilità ... virgilio.it scrive
FLOTILLA FERMATA/ Su quelle barche e nelle piazze il viaggio di una sinistra senza identità - Nella notte le forze israeliane hanno bloccato le imbarcazioni della Flotilla. Da ilsussidiario.net