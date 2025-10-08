Al direttore - Cosa dirà Salis ora che ha ricevuto la libertà dalle carceri ungheresi dalla destra che ha sempre detestato? Marco Marini La sinistra che si è interessata così tanto al caso di Ilaria Salis, di cui scriviamo a pagina tre, speriamo trovi la forza di usare un decimo delle attenzioni dedicate alle oscenità delle carceri ungheresi per ragionare ogni tanto sulle oscenità delle carceri italiane. Numeri relativi alle condanne ricevute dall’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per le condizioni delle carceri e la violazione di alcuni diritti umani basilari. Da quando la Corte è stata istituita, ha ricordato qualche mese fa sul Foglio Ermes Antonucci, nel 1959, fino al 2021 l’Italia è il terzo paese ad aver ricevuto più condanne (2. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La sinistra assorbita dal caso Salis guardi alle carceri italiane