La sinistra assorbita dal caso Salis guardi alle carceri italiane
Al direttore - Cosa dirà Salis ora che ha ricevuto la libertà dalle carceri ungheresi dalla destra che ha sempre detestato? Marco Marini La sinistra che si è interessata così tanto al caso di Ilaria Salis, di cui scriviamo a pagina tre, speriamo trovi la forza di usare un decimo delle attenzioni dedicate alle oscenità delle carceri ungheresi per ragionare ogni tanto sulle oscenità delle carceri italiane. Numeri relativi alle condanne ricevute dall’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per le condizioni delle carceri e la violazione di alcuni diritti umani basilari. Da quando la Corte è stata istituita, ha ricordato qualche mese fa sul Foglio Ermes Antonucci, nel 1959, fino al 2021 l’Italia è il terzo paese ad aver ricevuto più condanne (2. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: sinistra - assorbita
Cent’anni di Leica - Cinque esclusivi kit SL3-S per il centenario. Fai Swipe verso sinistra per scoprirli tutti. Ti aspettiamo presso New Old Camera #Leica #LeicaCamera #LeicaSL3 #LeicaSL3S # - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra assorbita dal caso Salis guardi alle carceri italiane - Caro Cerasa, stamattina ero seduto al bar con caffè e brioscina e leggevo il Foglio. Secondo ilfoglio.it
Caso Salis, l’eurodeputato Schwab: “Dubbi nel partito ma il leader ungherese non poteva vincere” - Il politico tedesco del Ppe: “Non ho nulla a che spartire con la collega ma non ha subito un trattamento corretto” ... repubblica.it scrive