la sinistra al potere solo grazie a golpe giudiziari o finanziari

«La sinistra non arriva al governo tramite elezioni, di solito ci arriva o con un golpe giudiziario o finanziario. Questa è la storia recente di questo Paese. Il mio primo obiettivo è stato evitare che questo possa accadere: mettere in sicurezza il governo». Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto), non ha usato mezzi termini nel suo intervento al convegno della Lega a Livorno in vista delle elezioni regionali di domenica in Toscana. «Abbiamo un debito significativo e ogni volta devo andare in giro a chiedere soldi», ha aggiunto. «Fino a tre anni fa c'era il quantitative easing, la Bce era costretta a comprare il debito che lo Stato italiano emetteva e che i mercati non compravano, da tre anni, da quando siamo al governo noi, la Bce ha smesso di farlo però abbiamo 5-6 volte la richiesta per sottoscrivere Btp rispetto all'offerta», ha spiegato il ministro, sottolineando che «questa è la cosa importante di contesto da tenersi a mente perché uno Stato indebitato non è uno Stato libero e per liberarsi dobbiamo essere in grado di sostenerlo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

