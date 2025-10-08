La sicurezza è necessaria all’impresa | dove si vive bene si produce meglio
Il tema della sicurezza è stato al centro dell’incontro che il consiglio direttivo di Confartigianato cesenate ha tenuto con il parlamentare Jacopo Morrone (Lega, nella foto). "La sicurezza è un prerequisto fondamentale per il fare impresa – ha spiegato il Gruppo di Presidenza di Confartigianato – perché dove si vive bene si produce meglio e il nostro territorio presenta criticità, con i fenomeni delle aggressioni e dei vandalismi in luoghi sensibili, come la zona attorno alla stazione, i furti nelle case e nelle aziende e il fenomeno crescente della baby gang ". Morrone ha raccolto le sollecitazioni della platea e ha messo in luce l’impegno del Governo che comprende anche il potenziamento degli organici della forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
