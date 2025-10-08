La sicurezza è necessaria all’impresa | dove si vive bene si produce meglio

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della sicurezza è stato al centro dell’incontro che il consiglio direttivo di Confartigianato cesenate ha tenuto con il parlamentare Jacopo Morrone (Lega, nella foto). "La sicurezza è un prerequisto fondamentale per il fare impresa – ha spiegato il Gruppo di Presidenza di Confartigianato – perché dove si vive bene si produce meglio e il nostro territorio presenta criticità, con i fenomeni delle aggressioni e dei vandalismi in luoghi sensibili, come la zona attorno alla stazione, i furti nelle case e nelle aziende e il fenomeno crescente della baby gang ". Morrone ha raccolto le sollecitazioni della platea e ha messo in luce l’impegno del Governo che comprende anche il potenziamento degli organici della forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la sicurezza 232 necessaria all8217impresa dove si vive bene si produce meglio

© Ilrestodelcarlino.it - "La sicurezza è necessaria all’impresa: dove si vive bene si produce meglio"

In questa notizia si parla di: sicurezza - necessaria

Incidente sul lavoro a Platì, Bombardieri: "Necessaria una svolta sul tema della sicurezza"

Cpr, sicurezza e migranti: Cherici «una gestione é necessaria, la risposta di Giani è irresponsabilità politica»

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza 232 Necessaria All8217impresa