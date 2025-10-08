I fan dei ComaCose non se ne fanno una ragione. Fausto Zanardelli, noto anche con lo pseudonimo di Fausto Lama, e Francesca Mesiano, nota come California, hanno deciso di divorziare, come comunicato con un video sui social. I due si sono sposati il 3 ottobre 2024 con un rito civile nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale a Milano. Insomma poche certezze sono rimaste nel mondo musicale e proprio ComaCose era l’emblema della coppia che condivide non solo i momenti privati, ma anche il lavoro, la promozione e ovviamente la musica. Una sorta di Al Bano e Romina Power dei giorni nostri. Eppure qualcosa si è rotto nella coppia, che comunque non aveva fatto mistero di aver attraverso altre crisi, ma che poi erano rientrate fino alla proposta di matrimonio durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La separazione dei Coma_Cose lascia l’amaro in bocca ai fan, intanto California sarebbe “fidanzata da questa estate con un barman e imprenditore”