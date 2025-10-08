La secessione di Rimini Nord | Viserba vuole diventare comune cosa succede se accade

Riminitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bisogna tuffarsi nella storia fino al 1922, anno in cui Riccione ottenne l’autonomia dalla città di Rimini. Un secolo (e tre anni) dopo c’è chi è pronto, per l’ennesima volta, a riprovarci: nel tardo pomeriggio di martedì, davanti all’avvocato Davide Grassi, si è costituito il neo “Comitato per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: secessione - rimini

Viserba vuole staccarsi da Rimini. Nasce il comitato per la secessione: “Meritiamo di diventare comune”

La secessione di Rimini Nord: Viserba vuole diventare comune, cosa succede se accade - Il nuovo comitato pronto a raccogliere firme "per la secessione di Rimini nord” è una storia che si ripete: nel 2011 non si andò a referendum per una manciata di firme ... riminitoday.it scrive

secessione rimini nord viserbaViserba vuole staccarsi da Rimini. Nasce il comitato per la secessione: “Meritiamo di diventare comune” - Martedì si costituirà il gruppo: “L’obiettivo è arrivare al referendum nel più breve tempo possibile”. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Secessione Rimini Nord Viserba