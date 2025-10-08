Parigi. Dicembre 2018 La prima regola cui attenersi, se si vuole scrivere un romanzo, è saper dire di no. No, non vengo a bere qualcosa. No, non posso badare al nipotino che sta male. No, non sono disponibile per una colazione, un’intervista, una passeggiata o un cinema. Bisogna dire di no tante di quelle volte che le proposte si fanno sempre più rare, il telefono non squilla più e, con gran disappunto, si finisce per ricevere mail di sola pubblicità. Bisogna saper dire di no, passando così per misantropi, arroganti e malati di solitudine. Erigere intorno a sé un muro di dinieghi contro cui andranno a infrangersi le tante sollecitazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La scrittura è disciplina, ma anche un immenso spazio di libertà