Firenze, 8 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre torna a Firenze la Scarpinata Ecologica, storica manifestazione podistica che quest’anno festeggia la sua 39ª edizione. Dopo alcuni anni di pausa, grazie all’impegno e alla tenacia del CRAL Alia, l’evento ha ripreso vita ed è già tornato a occupare un posto di rilievo nel cuore dei podisti fiorentini. «La Scarpinata ha riconquistato l’affetto dei partecipanti – racconta Andrea Grassi, tra i più attivi organizzatori – e sta tornando a essere un appuntamento tradizionale per chi ama correre a Firenze». Il ritrovo è fissato presso la sede CRAL Alia di Via Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Scarpinata ecologica fa 39, si corre domenica 12 ottobre