Entro il 2030 il Servizio sanitario nazionale perderà 40.000 medici in pensione, ma ne rimpiazzerà appena 10.000: un buco di 30.000 professionisti che rischia di paralizzare la rete di cure territoriali, dalle Case di comunità ai consultori. A lanciare l’allarme è Antonio Magi, presidente del Centro studi della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che chiede al governo un intervento urgente per evitare il collasso del sistema sanitario pubblico. Il quadro delineato da Magi è impietoso: nonostante l’Italia conti 7,04 medici ogni 1.000 abitanti — un dato superiore a quello di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito — la disponibilità reale di camici bianchi all’interno del Ssn è drasticamente inferiore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - La sanità rischia il collasso: 30mila medici in meno entro il 2030