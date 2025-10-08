La sanità pubblica va difesa a ogni costo Anzi secondo Gimbe bisogna investire di più se non vogliamo rinunciare al Sistema sanitario nazionale
Tagli mascherati da crescita, famiglie spremute, infermieri che mancano e Pnrr in ritardo: l’ottavo rapporto Gimbe è una radiografia impietosa della sanità italiana. 🔗 Leggi su Wired.it
di Alessandra Todde PASSI AVANTI CONCRETI PER LA SANITA’ PUBBLICA IN SARDEGNA: L’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CHE METTE AL CENTRO LA MEDICINA TERRITORIALE E I CITTADINI https://www.tottusinpari.it/2025/10/07/passi-avan - facebook.com Vai su Facebook
