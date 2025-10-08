Settimane e settimane di trattative sottobanco, di abboccamenti, di appelli al buon cuore, ieri rischiano di fallire all'ultimo secondo. La sorte di Ilaria Salis, eurodeputata italiana di ultrasinistra, entra appesa a un filo nell'aula di Strasburgo. La Salis e i suoi sostenitori sanno che è incombente il rischio dell'autorizzazione a procedere, che c'è la possibilità concreta di un voto che spogli l'europarlamentare dell'immunità e la consegni alla giustizia ungherese. Però poi la presidente Roberta Metsola apre le votazioni, a scrutinio segreto. È un lampo, non ci sono dichiarazioni di voto, solo pulsanti da schiacciare: a condizione che funzionino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Salis si salva per un solo voto: non tornerà in cella. L’esultanza in aula a pugno chiuso: "Tutti anti fasciste"