La Salis si salva per un solo voto | non tornerà in cella L’esultanza in aula a pugno chiuso | Tutti anti fasciste
Settimane e settimane di trattative sottobanco, di abboccamenti, di appelli al buon cuore, ieri rischiano di fallire all'ultimo secondo. La sorte di Ilaria Salis, eurodeputata italiana di ultrasinistra, entra appesa a un filo nell'aula di Strasburgo. La Salis e i suoi sostenitori sanno che è incombente il rischio dell'autorizzazione a procedere, che c'è la possibilità concreta di un voto che spogli l'europarlamentare dell'immunità e la consegni alla giustizia ungherese. Però poi la presidente Roberta Metsola apre le votazioni, a scrutinio segreto. È un lampo, non ci sono dichiarazioni di voto, solo pulsanti da schiacciare: a condizione che funzionino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: salis - salva
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis è salva: la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità
Ilaria Salis, l'immunità è salva (per un voto): la Commissione vota contro la revoca. Ora tocca al Parlamento europeo
No alla revoca dell'immunità: #IlariaSalis salva per un solo voto: #Europarlamento, è una bomba politica - facebook.com Vai su Facebook
Salis salva, Salvini attacca e mette nel mirino i Popolari (e Forza Italia) - X Vai su X
Ilaria Salis salva per un voto: come sono andate le cose al Parlamento europeo - Confermata l'immunità per l’eurodeputata italiana, che esulta: «Una vittoria per la democrazia e l’antifascismo». Come scrive avvenire.it
L'Eurocamera salva Salis per un voto, sì all'immunità - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, Ilaria Salis. Riporta ansa.it