La Roma di Massimo Bagnato

Cresciuto a pane e oratorio al Nuovo Salario, le prime esibizioni nelle tv locali, dai salesiani e nelle serate di liscio dei nonni. Poi il teatro-cabaret nei locali romani fino al Maurizio Costanzo Show.Romano nel dna, ma anche nel cuore e nella mente, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - massimo

Gualtieri: “Stadio della Roma in fase avanzata. Il Comune darà massimo supporto”

Muore dopo un intervento nel locale tecnico della piscina: Aveva 68 anni Massimo, gestore del centro Sportivo La Torre di Roma

Wesley saluta la Roma: «Un onore indossare questa maglia, darò il massimo». Le prime parole dell’ex obiettivo bianconero

Lavoro, Roma al massimo degli ultimi dieci anni. Ma aumentano i Neet https://ilfaroonline.it/2025/10/08/lavoro-roma-al-massimo-degli-ultimi-dieci-anni-ma-aumentano-i-neet/620069/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

#SerieCUnica Tornano in campo i ragazzi allenati da coach Massimo Baralla che, dopo la sconfitta interna subita la settimana scorsa contro il Pass Roma, sabato sera faranno visita all'Hsc Palocco Roma Basket Next Match Serie C Unica | 2^ Giornata - facebook.com Vai su Facebook

Il costruttore Massimo Bucchieri accusato di lesioni e omicidio stradale: con la sua Aston Martin travolse e uccise un uomo in autostrada - Napoli la notte del il 1 gennaio: sei indagati per la morte di Antonio De Simone, la cui compagna, che era con lui, è rimasta paraplegica ... msn.com scrive

Undici azzurri nel LGCT di Roma al Circo Massimo - In Italia ‘week two’ del Gorla Fall Tour 2025 Amazzoni e cavalieri italiani del salto ostacoli sotto i riflettori nei cinque internazionali che li ... Come scrive fise.it