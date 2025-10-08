La Robur va all’assalto dell’Orvietana Mister Bellazzini | Vogliamo vincere

"Non esiste la classifica", per Tommaso Bellazzini (nella foto). Anche se la sua Robur è lassù in cima, dopo il successo sul Follonica Gavorrano. Esistono le prestazioni, madri dei risultati. All’allenatore bianconero interessa l’oggi, interessa il match di Coppa Italia con l’ Orvietana che spezza in due la settimana che va dalla vittoria contro il Follonica Gavorrano alla partita di domenica prossima con il Cannara. "Vincere fa bene, ma, come dico sempre ai ragazzi la prossima partita è sempre quella più importante – dichiara il mister –. Nel bene o nel male, ogni risultato va immediatamente resettato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur va all’assalto dell’Orvietana. Mister Bellazzini: "Vogliamo vincere"

