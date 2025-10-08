La rivoluzione al polso | come lo smartwatch sta riscrivendo le regole delle telco

Non è più soltanto un orologio. Lo smartwatch, nato come accessorio per fitness e notifiche, si sta trasformando in un dispositivo capace di ridisegnare la mappa del settore telecomunicazioni. Grazie all’introduzione delle eSIM e ai modelli di numerazione unica, l’orologio intelligente è ormai in grado di chiamare, navigare, gestire app e persino effettuare pagamenti senza passare dallo smartphone. Per le telco globali, questa non è una semplice evoluzione tecnologica, ma un terremoto strategico. La centralità dello smartphone — per anni fulcro del business — viene messa in discussione da un nuovo hub personale di connettività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

