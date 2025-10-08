La risposta di Greta Thunberg agli insulti di Trump | Anche lui ha problemi di gestione della rabbia può consigliarmi

Prima il duro attacco di Donald Trump a Greta Thunberg, poi la replica della 22enne, rilasciata lunedì da Israele con altri 135 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Thunberg “ha un problema di gestione della rabbia “, aveva detto martedì il presidente Usa, parlando nello Studio Ovale. “Credo che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata”, ha aggiunto il tycoon. La giovane attivista ha risposto in modo sarcastico. “Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta i suoi giudizi lusinghieri sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni per la mia salute mentale “, esordisce in un post pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

