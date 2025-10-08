La rincorsa di Jasmine Paolini alle Finals | il duello con Rybakina nella Race tabellone avversarie e punti in palio
La lotta tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si è infiammata: le due tenniste sono in piena bagarre per la qualificazione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici dell’annata agonistica, e al momento sono separate da appena 43 punti nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante il 2025 e che determinerà le ammesse all’evento in programma sul cemento di Riad (Arabia Saudita). Jasmine Paolini occupa l’ottava piazza con 3.861 punti, mentre la kazaka si trova alle sue spalle con 3.818. Entrambe si trovano dietro alla russa Mirra Andreeva (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
