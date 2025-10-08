La regista Anna Recalde Miranda | Il mio Paraguay distrutto dalla soia transgenica rischia di essere il futuro del mondo
Un continente, il Sud America, consegnato al business delle grandi aziende dell’agroalimentare. In Paraguay, il 94% dei campi è stato convertito alla soia transgenica coltivata con pesticidi. Un Paese segnato dalla crisi climatica che lo sta sconvolgendo, ma che non riesce a guardare al futuro: alla dittatura più lunga dell’America Latina è infatti subentrata una democrazia di facciata, che aumenta le disuguaglianze ed è ancora ancorata al passato. Intanto, chi combatte per la terra subisce violenze di ogni tipo. “Green is the new red”, distribuito in Italia da OpenDDB, è il film della regista italo-paraguaiana Anna Recalde Miranda, realizzato con Nicola Grignani, che sarà proiettato al prossimo “ We World Festival di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia e Anna Galiena insieme al regista e protagonista raccontano una storia molto più comune di quanto si possa pensare, tra comicità e riflessione
Green Is the New Red - Un viaggio intimo e insieme documentario nel Paraguay di ieri e di oggi.