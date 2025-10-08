La Regione stanzia i fondi per l' eliminazione di altri cinque passaggi a livello
La giunta regionale ha stanziato 1,85 milioni di euro per la soppressione dei passaggi a livello e il miglioramento della viabilità lungo tre linee ferroviarie: la Verona-Rovigo, nei comuni di Fratta Polesine al km 90+610 (via Campagnavecchia) e Badia Polesine, al km 74+792 (via Masetti Bassi) e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Voucher scuola 2025-26, pubblicate le graduatorie: la Regione stanzia 19 milioni di euro
La Regione stanzia 32 milioni per le attività culturali e sportive rivolte ai giovanissimi
Sicilia, Regione stanzia 38 milioni per disabilità gravissima: garantite due mensilità di sostegno
Lotte alle povertà: Regione Lombardia stanzia 161 milioni di euro
Regione Liguria stanzia 10 milioni di euro per sostenere le imprese che scelgono di investire in impianti alimentati da fonti rinnovabili https://regione.liguria.it/homepage-fondi-europei/servizi-in-evidenza/bandi-por-fesr-2021-2027/publiccompetition/4399:fes
Voucher per lo sport, la Regione stanzia nuovi fondi: "Buoni da 500 euro a 47mila famiglie" - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l'erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi.
Regione Lazio, 24 milioni per lo sport: voucher da 500 euro a 47 mila famiglie - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l'erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi.