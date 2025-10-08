La ragazza picchiata con un machete e violentata nel bosco della droga

All'inizio le minacce, poi i calci, i pugni e i colpi con l’impugnatura di un machete, prima di essere violentata dal suo pusher, un ragazzo di 22 anni di origini marocchine. Vittima dell'aggressione una ragazza di 30 anni, che lo scorso aprile si è recata in piena notte nei boschi della. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ragazza - picchiata

Ragazza picchiata e frustata davanti alla chiesa di Salerno: denunciato l’aggressore

Ragazza di 18 anni picchiata e violentata mentre aspetta il treno nel Milanese: “Mi ha trascinata in un bosco”

Ragazza di 18 anni picchiata e violentata vicino alla stazione a San Zenone, nel Milanese

IL CASO | Picchiata e drogata dai genitori per le nozze combinate, arrestati a Rimini: vittima una ragazza del Bangladesh https://gazzettadelsud.it/?p=2107969 - facebook.com Vai su Facebook

Rieti, violentata e picchiata con machete nei boschi: arrestato un 22enne - Minacciata, presa a calci e pugni e colpita con l'impugnatura di un machete prima di essere violentata dal suo pusher, un 22enne di origine marocchina. Come scrive virgilio.it

Va ad acquistare droga, ma viene picchiata dal pusher a colpi di machete e violentata - Si era recata di notte in un bosco alla periferia di Rieti per acquistare sostanze stupefacenti dal suo fornitore abituale. Scrive msn.com