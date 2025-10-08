La prossima volta la Serie A andrà a giocare su Marte | quali sono i pericoli di Milan-Como in Australia

La prossima volta si gioca su Marte, così facciamo contento anche Elon Musk. Milan-Como, in cartellone nel febbraio 2026 a Perth, capitale dell’ Australia occidentale, mare di surfisti e di squali, sport più popolare il football australiano, gemellata con Lucca e Vasto, resta un obbrobrio, da qualsiasi parte si voglia rigirare la questione. L’ Uefa ha dato il via libera – insieme a Villarreal-Barcellona a Miami – “in via eccezionale”, grazie anche all’opera di mediazionepersuasione del presidente federale Gabriele Gravina, ma una volta creato un precedente, non sarà facile evitare, in un futuro più o meno prossimo, il bis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

