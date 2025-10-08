La Promessa anticipazioni shock | Catalina viene espulsa dalla tenuta

Anticipazioni spagnole La Promessa: Catalina viene cacciata dalla tenuta, Petra si ammala gravemente e nuovi poteri emergono nel cuore della soap La quiete è solo apparenza. A La Promessa, il fuoco cova sotto la cenere. E stavolta tocca a Catalina pagarne il prezzo più alto. Improvvisamente, tutto crolla. La donna viene messa alla porta. Cacciata dal palazzo che da sempre chiamava casa. Senza appello, senza diritto di replica. Un’esclusione brutale, segnata da silenzi pesanti e sguardi che voltano altrove. Dietro la sua uscita, si nasconde una guerra fredda. Una battaglia fatta di intrighi e strategie silenziose. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - La Promessa anticipazioni shock: Catalina viene espulsa dalla tenuta

