La promessa anticipazioni al 18 ottobre | Alonso affronta Lorenzo

2anews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre. Dopo aver constatato che Lorenzo  difende i de Lujan, Alonso lo affronta. Curro nota Jacobo con Martina alla festa dei conti de Ballester. Il duca di Carril si riaffaccia offrendo aiuto alla sua famiglia mentre Vera teme il nuovo approccio di suo padre perché sospetta che stia mentendo: non . 🔗 Leggi su 2anews.it

