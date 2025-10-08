La promessa anticipazioni al 18 ottobre | Alonso affronta Lorenzo
La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre. Dopo aver constatato che Lorenzo difende i de Lujan, Alonso lo affronta. Curro nota Jacobo con Martina alla festa dei conti de Ballester. Il duca di Carril si riaffaccia offrendo aiuto alla sua famiglia mentre Vera teme il nuovo approccio di suo padre perché sospetta che stia mentendo: non . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto
Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni: la gravidanza di Jana allarma Alonso • Nelle nuove puntate de La Promessa, Jana dovrà subire i commenti dei marchesi alla notizia della sua dolce attesa: le reazioni inaspettate turberanno la ragazza. - X Vai su X
La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta - Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. msn.com scrive
La Promessa, anticipazioni dal 9 al 18 ottobre: Martina presenta Jacobo come fidanzato - L'arrivo di Martina a La Promessa con Jacobo al suo fianco come promesso sposo lascia la famiglia in uno stato di shock. Lo riporta it.blastingnews.com