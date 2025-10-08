La Procura di Milano chiede l’amministrazione giudiziaria per Tod’s L’azienda | Controlli costanti nei laboratori che lavorano con noi
Milano, 8 ottobre 2025 – La Procura di Milano ha chiesto la misura di prevenzione dell' amministrazione giudiziaria per Tod's spa per una "condotta agevolatoria" per non aver controllato fenomeni di "sfruttamento del lavoro" nella catena di produzione, attraverso opifici gestiti da cinesi. Si tratta di accertamenti, coordinati dal pm Paolo Storari, che si inseriscono nella linea di altri casi che hanno riguardato colossi della moda, per i quali si è proceduto al commissariamento. In questo caso non è stato disposto, allo stato, perché pende in Cassazione una questione di competenza territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
