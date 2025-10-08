La Prima Estate 2026 | Nick Cave & The Bad Seeds Gorillaz e Twenty One Pilots accendono Lido di Camaiore Date biglietti e prezzi

Quinta edizione per La Prima Estate 2026, il festival della Versilia che porta sul palco del Parco BussolaDomani tre headliner internazionali: Nick Cave & The Bad Seeds (venerdì 26 giugno ), Gorillaz (sabato 27 giugno ) e Twenty One Pilots (domenica 28 giugno ). Per la formazione australiana e per il duo statunitense si tratta dell’ unica data italiana. Confermata la formula dei due weekend di giugno: 19–21 e 26–28. Indice. La Prima Estate 2026 Line-up: i tre headliner. Date e location. La Prima Estate 2026 – Biglietti: pre-sale, general sale e disponibilità limitata. Prezzi ufficiali. Partner e crediti La Prima Estate 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

