La prevenzione in piazza Como risponde in massa | oltre 800 vaccinazioni in una giornata le immagini

Como ha riempito le piazze della salute. La seconda edizione di “La prevenzione in piazza”, promossa da Asst Lariana, Ats Insubria e Comune di Como con il supporto dei principali attori della rete sanitaria comasca, ha trasformato per un giorno il centro città in un percorso di check-up e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Como il grande ambulatorio a cielo aperto è stato un successo: tutti i numeri de La prevenzione in piazza - 811 vaccinazioni (per un totale di 537 cittadini), 100 elettrocardiogrammi, 206 rilevazioni dei parametri vitali (frequenza cardiaca, saturazione e pressione arteriosa) e altrettanti test della glicem ... Come scrive comozero.it

