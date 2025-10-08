La prestazione da MVP di Judge mantiene in vita gli Yankees mentre i Mariners si portano in vantaggio per 2-1

2025-10-08 13:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Aaron Boone ha elogiato la prestazione da “MVP” di Aaron Judge dopo che la stella dei New York Yankees ha ispirato una vittoria in rimonta per 9-6 sui Toronto Blue Jays nella American League Division Series. Di fronte all’eliminazione, gli Yankees erano in svantaggio per 6-1 nel terzo inning di Gara 3 a New York, dopo aver perso ciascuna delle prime due partite della serie al meglio delle cinque a Toronto. Ma dopo una doppietta RBI di Judge, che poi giocò un ruolo chiave nell’aiutare Cody Bellinger a segnare su una volata di sacrificio di Giancarlo Stanton, il detentore del record dell’American League di fuoricampo in una sola stagione pareggia la partita in modo straordinario. 🔗 Leggi su Justcalcio.com