Distensione in vista tra Stati Uniti e Cina? Ipotesi da non escludere, almeno a giudicare dalle ultime mosse di Donald Trump, impegnato a finalizzare al meglio un patto commerciale con il più grande rivale economico e strategico degli Usa. In attesa dell'attesissimo faccia a faccia tra il tycoon e Xi Jinping, che a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe tenersi all'Apec di novembre, in Corea del Sud, il dialogo tra le due super potenze prosegue. L'accordo su TikTok potrebbe essere soltanto l'anteprima di qualcosa di molto più corposo. È proprio per questo che i falchi anti cinesi di Washington, ovvero i sostenitori di una linea più dura nei confronti di Pechino, sono preoccupati per quanto sta avvenendo.

La pressione dei falchi anti Pechino su Trump: cosa succede davvero tra Usa e Cina