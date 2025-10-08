La premier Meloni richiama i ministri | Limitare il ricorso ai decreti legge
Un richiamo a limitare il ricorso ai decreti legge, a quanto si apprende, è arrivato in Consiglio dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni. Un gesto che segue, a quanto si apprende, una serie di interlocuzioni fra le presidenze di Camera e Senato con Palazzo Chigi. In tre anni l'esecutivo ha varato oltre cento decreti legge. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
L?agenda rovente delle Marche: con Mattarella c?è pure Meloni. Capo dello Stato e premier mercoledì ad Albacina per il centenario di Merloni
Il monito della premier Meloni, ieri da Vespa, dovrebbe far aprire gli occhi. Il linguaggio d'odio e le minacce di morte non vanno esecrati solo quando toccano gli amici. Né si può stare in silenzio e attendere il prox Charlie Kirk (il 10ottobre sarà un mese dal suo
«Forza Guido!», scrive sui social la premier Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
