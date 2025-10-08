La premier Meloni richiama i ministri | Limitare il ricorso ai decreti legge

Un richiamo a limitare il ricorso ai decreti legge, a quanto si apprende, è arrivato in Consiglio dei ministri da parte della premier Giorgia Meloni. Un gesto che segue, a quanto si apprende, una serie di interlocuzioni fra le presidenze di Camera e Senato con Palazzo Chigi. In tre anni l'esecutivo ha varato oltre cento decreti legge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

