“Hamas, con mio grande rammarico, è una creazione di Israele”. Queste parole non provengono da un teorico della cospirazione o da un propagandista nemico. Le ha pronunciate Avner Cohen, ex funzionario israeliano per gli affari religiosi che ha lavorato a Gaza per oltre vent’anni, al Wall Street Journal nel 2009. Un insider. Uno che c’era. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - La politica che tradisce i suoi stessi popoli