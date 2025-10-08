La poesia visiva che dà speranza | Gli artisti-profeti ci interrogano

"Abbiamo bisogno di parole al servizio della speranza: questa mostra parla del riscatto della speranza. Perché i sogni dei giovani che oggi hanno vent’anni non possono essere sepolti. In queste opere c’è un soffio di libertà, di spirito critico, di ironia, ma anche una presa di posizione etica". Così il cardinal José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, spiega il senso di “Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella Poesia Visiva“ in mostra fino al 31 ottobre all’IsolaSet di Palazzo Lombardia (ingresso libero). La mostra, promossa dal Dicastero per la Cultura e da Regione Lombardia, è organizzata dal Comitato Giubileo Cultura Educazione e realizzata col supporto della Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

