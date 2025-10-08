La Pizza di Rebe di Prato conquista i Due Spicchi del Gambero Rosso
Prato, 8 ottobre 2025 - Un nuovo importante riconoscimento per la ristorazione pratese: La Pizza di Rebe ha ottenuto i Due Spicchi del Gambero Rosso, conferma del livello di eccellenza raggiunto dal locale e dal suo fondatore, Cristiano Diodato, autentico artigiano della lievitazione. Diodato ha costruito il suo percorso con caparbietà e visione. Dopo un inizio dietro il bancone di un bar e un’esperienza in pasticceria, ha trascorso quindici anni nel settore tessile prima di tornare alla sua vera passione. Un corso di pizzeria ha segnato la svolta: da lì è nato un progetto che, partendo da una semplice pizza al taglio, è diventato negli anni una pizzeria di riferimento, riconosciuta per identità, cura e qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pizza - rebe
Pizza Rebecca Da gustare alla maison, tra profumi avvolgenti e un mix irresistibile di colore e sapore. Un'esplosione di ingredienti scelti con cura, che raccontano storie diverse ma si incontrano in perfetta armonia sul disco dorato della tradizione.
