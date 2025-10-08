Altopascio (Lucca), 8 ottobre 2025 – La Pistoiese si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D, superando in rimonta 3-1 il Tau Altopascio grazie alla doppietta di Diallo e alla rete di Rossi. Ai sedicesimi di finale della competizione, gli uomini allenati da Andreucci affronteranno mercoledì 22 ottobre il Vado, che ha strapazzato 3-0 il Sestri Levante. Prova positiva della Pistoiese, che riscatta il mezzo passo falso casalingo di campionato di domenica scorsa (0-0 contro la Pro Palazzolo). Pistoiese sempre padrona del gioco. Al 12’ l’arbitro assegna il calcio di rigore agli arancioni per concomitante fallo di Zipoli e Ferrari su Diallo: Alagna, però, fallisce il tiro dagli undici metri, aprendo troppo il piatto: pallone a fondo campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pistoiese batte 3-1 il Tau Altopascio e vola ai sedicesimi di Coppa Italia