La Pennicanza di Fiorello verso Rai2. Lo show radiofonico di Fiorello, già cult su Radio2, si appresta al grande passaggio in televisione per scuotere gli equilibri d’ascolto. I vertici Rai, in una ritrovata voglia di fare concorrenza a Mediaset in ogni fascia oraria, stanno studiando di inserire la trasmissione di Fiorello, il più grande showman italiano vivente, nella seconda serata di Rai2. I meno giovani si ricorderanno il fenomeno di Quelli della notte, trasmissione cult di Renzo Arbore che fece furore di ascolti e appeal mediatico proprio sulla seconda rete della Tv di Stato nella fascia notturna. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - LA PENNICANZA DI FIORELLO VERSO RAI2: MEDIASET TREMA? LA DECISIONE DEI VERTICI