LA PENNICANZA DI FIORELLO VERSO RAI2 | MEDIASET TREMA? LA DECISIONE DEI VERTICI
La Pennicanza di Fiorello verso Rai2. Lo show radiofonico di Fiorello, già cult su Radio2, si appresta al grande passaggio in televisione per scuotere gli equilibri d’ascolto. I vertici Rai, in una ritrovata voglia di fare concorrenza a Mediaset in ogni fascia oraria, stanno studiando di inserire la trasmissione di Fiorello, il più grande showman italiano vivente, nella seconda serata di Rai2. I meno giovani si ricorderanno il fenomeno di Quelli della notte, trasmissione cult di Renzo Arbore che fece furore di ascolti e appeal mediatico proprio sulla seconda rete della Tv di Stato nella fascia notturna. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: pennicanza - fiorello
Fiorello annuncia il ritorno di La Pennicanza: “Troppo vecchiume in giro, saremo una ventata di aria fresca”
Fiorello torna con La Pennicanza: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok, il prezzo è giusto’ ho deciso di tornare”
Fiorello, torna La Pennicanza: “Troppo vecchiume”. E “punge” la Rai
Fiorello torna con 'La Pennicanza': lo show su Radio 2 dal 20 ottobre Con lo showman ancora Fabrizio Biggio: in onda alle 13.45 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello annuncia il ritorno di "La Pennicanza": “Saremo una ventata di aria fresca” - X Vai su X
Fiorello in seconda serata su Rai2, lo showman prepara il ritorno con La Pennicanza (anche in versione tv). Retroscena - Fiorello torna su Rai Radio 2 con un nuovo ciclo de La pennicanza, ma il programma potrebbe anche cambiare formato e sbarcare in seconda serata su Rai 2 ... Come scrive affaritaliani.it
Fiorello torna su Radio 2 con La Pennicanza: l'annuncio - A partire da metà ottobre, lo showman siciliano sarà di nuovo in onda su Rai Radio 2 con il suo nuovo programma, 'La Pennicanza', lanciato per ... Lo riporta today.it