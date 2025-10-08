LA PENNICANZA DI FIORELLO VERSO RAI2 | MEDIASET TREMA? LA DECISIONE DEI VERTICI
La Pennicanza di Fiorello verso Rai2. Lo show radiofonico di Fiorello, già cult su Radio2, si appresta al grande passaggio i televisione per scuotere gli equilibri d’ascolto. I vertici Rai, in una ritrovata voglia di fare concorrenza a Mediaset in ogni fascia oraria, stanno studiando di inserire la trasmissione di Fiorello, il più grande showman italiano vivente, nella seconda serata di Rai2. I meno giovani si ricorderanno il fenomeno di Quelli della notte, trasmissione cult di Renzo Arbore che fece furore di ascolti e appeal mediatico proprio sulla seconda rete della Tv di Stato nella fascia notturna. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: pennicanza - fiorello
Fiorello annuncia il ritorno di La Pennicanza: “Troppo vecchiume in giro, saremo una ventata di aria fresca”
Fiorello torna con La Pennicanza: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok, il prezzo è giusto’ ho deciso di tornare”
Fiorello, torna La Pennicanza: “Troppo vecchiume”. E “punge” la Rai
Fiorello torna con 'La Pennicanza': lo show su Radio 2 dal 20 ottobre Con lo showman ancora Fabrizio Biggio: in onda alle 13.45 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorello annuncia il ritorno di "La Pennicanza": “Saremo una ventata di aria fresca” - X Vai su X
Si avvicina il ritorno di Fiorello su Rai 2 con La Pennicanza - nella fascia mattutina, Fiorello è pronto a tornare in televisione con una nuova avventura. Secondo novella2000.it
Fiorello torna in tv, “La Pennicanza” promossa in seconda serata: colpaccio della Rai - Il programma radiofonico dell’iconico showman potrebbe presto approdare anche sul piccolo schermo per rilanciare gli ascolti di Rai 2: scopriamo di più. Lo riporta libero.it