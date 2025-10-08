E’ stato lui, lo ha ammesso. Maurizio Zanella, produttore di spumante nel Bresciano, ha confessato di avere inventato l’onnipresente parola “bollicine”. Per la precisione: di avere inaugurato l’uso di questo diminutivo per definire spumanti e champagne. Intervistato dal Corriere ha dichiarato inoltre di essersi pentito. Bene, meglio tardi che mai. Non voglio dare a Zanella, che fra l’altro apprezza il Lambrusco e quindi di vino ne capisce, colpe eccessive: la devirilizzazione non l’ha certamente prodotta lui. Più che una causa, “bollicine” è un effetto. Solo uomini già parecchio indifferenziati potevano cominciare a utilizzare un diminutivo così vezzoso, così femminile e infantile, non con un bambino ma con un cameriere, al ristorante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La parola "bollicine" è solo l'ultimo sintomo della devirilizzazione