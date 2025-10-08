La parità salariale non basta | congedi carriera e formazione devono uscire dall’ombra
di Michele Tamburrelli* Nel 2023 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la Direttiva (UE) 2023970 sulla trasparenza retributiva, che mira a ridurre il divario salariale tra uomini e donne e a rendere effettivo il principio “a parità di lavoro, parità di salario”. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 2026, ma in Italia se ne parla poco e il percorso è ancora fermo. La direttiva non si limita a enunciare un principio: introduce obblighi precisi. Le aziende con oltre 250 dipendenti dovranno pubblicare ogni anno i dati sul divario retributivo di genere; quelle più piccole seguiranno con scadenze diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
