La parità salariale non basta | congedi carriera e formazione devono uscire dall’ombra

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Michele Tamburrelli* Nel 2023 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la Direttiva (UE) 2023970 sulla trasparenza retributiva, che mira a ridurre il divario salariale tra uomini e donne e a rendere effettivo il principio “a parità di lavoro, parità di salario”. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 2026, ma in Italia se ne parla poco e il percorso è ancora fermo. La direttiva non si limita a enunciare un principio: introduce obblighi precisi. Le aziende con oltre 250 dipendenti dovranno pubblicare ogni anno i dati sul divario retributivo di genere; quelle più piccole seguiranno con scadenze diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la parit224 salariale non basta congedi carriera e formazione devono uscire dall8217ombra

© Ilfattoquotidiano.it - La parità salariale non basta: congedi, carriera e formazione devono uscire dall’ombra

In questa notizia si parla di: parit - salariale

Cerca Video su questo argomento: Parit224 Salariale Basta Congedi