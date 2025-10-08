La parabola della fiducia | meno anti-casta più Parlamento
C’è un paradosso interessante nei dati Istat sulla fiducia nelle istituzioni del 2024. L’anti-casta, un tempo carburante politico inesauribile, tira di meno. E il Parlamento – simbolo per anni della “casta” da abbattere – oggi piace di più. Il 40,8 per cento degli italiani dice di avere fiducia in Montecitorio e Palazzo Madama, lo stesso livello raggiunto dal Parlamento europeo. Nel 2018 erano poco più del 27 per cento. La fiducia nei partiti resta bassa (22,4 per cento), ma non crolla. Quella nel governo nazionale è al 37,3, e nelle amministrazioni comunali addirittura al 48,3. Un miglioramento lento, ma costante, che racconta di un popolo stanco del disprezzo per la politica e forse più consapevole che, senza politica, non si governa niente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
