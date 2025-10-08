La nuova stagione della serie antologica intreccia realtà e mito sensazionalismo e seduzione

«M i fanno paura le persone normali» è una delle frasi celebri di American Horror Story di Ryan Murphy. Un motto che calza benissimo anche per Monster: La storia di Ed Gein, terza stagione della serie sempre di Murphy e sempre antologica prima in classifica su Netflix. Scritta da Ian Brennan, braccio destro di Ryan fin dai tempi di Glee, racconta in otto episodi stratificati vita e gesta di Ed Gein, serial killer nato a inizio Novecento (e interpretato dal bellissimo Charlie Hunnam), macellaio e riesumatore di cadaveri distrutto psicologicamente da una madre fanatica religiosa che anche da morta non smette di parlare e dare ordini al figlio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

