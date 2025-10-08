La nuova stagione della serie antologica intreccia realtà e mito sensazionalismo e seduzione

Iodonna.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«M i fanno paura le persone normali» è una delle frasi celebri di American Horror Story di Ryan Murphy. Un motto che calza benissimo anche per Monster: La storia  di Ed Gein, terza stagione della serie sempre di Murphy e sempre antologica prima in classifica su Netflix. Scritta da Ian Brennan, braccio destro di Ryan fin dai tempi di Glee, racconta in otto episodi stratificati vita e gesta di Ed Gein, serial killer nato a inizio Novecento (e interpretato dal bellissimo Charlie Hunnam), macellaio e riesumatore di cadaveri distrutto psicologicamente da una madre fanatica religiosa che anche da morta non smette di parlare e dare ordini al figlio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la nuova stagione della serie antologica intreccia realt224 e mito sensazionalismo e seduzione

© Iodonna.it - La nuova stagione della serie antologica intreccia realtà e mito, sensazionalismo e seduzione

In questa notizia si parla di: nuova - stagione

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Novella attesa della nuova stagione di 9-1-1: ecco quando torna

Giugliano pronto per la nuova stagione ma incognita stadio, Mazzamauro: “Siamo ospiti in casa nostra”

nuova stagione serie antologicaMonster 3: The Ed Gein Story, promosso o bocciato? I voti su Rotten Tomatoes - La nuova stagione di Monster esplora la vita di Ed Gein: tra critiche contrastanti e interesse del pubblico, la serie continua a dividere. Come scrive serial.everyeye.it

Monster 4: tutto sulla stagione dedicata a Lizzie Borden - Il caso Borden ha ispirato numerose opere nel corso degli anni, tra cui il film Lizzie con Chloë Sevigny e Kristen Stewart e la miniserie The Lizzie Borden Chronicles. Scrive ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Stagione Serie Antologica