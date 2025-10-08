La nuova piazza Papa Giovanni Il centro di Triante cambia look
Procede il percorso per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere Triante. L’amministrazione di Monza ha formalizzato l’affidamento ad Amat di Milano per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per quello esecutivo. La società dovrà tradurre in soluzioni progettuali definitive le linee guida condivise nei mesi scorsi con la Consulta di quartiere. Il confronto con i residenti ha permesso di raccogliere osservazioni e proposte che verranno integrate nel piano. L’obiettivo è chiudere la fase progettuale entro la fine dell’anno, così da poter bandire la gara d’appalto nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nuova - piazza
