La nuova piazza Papa Giovanni Il centro di Triante cambia look

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procede il percorso per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere Triante. L’amministrazione di Monza ha formalizzato l’affidamento ad Amat di Milano per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per quello esecutivo. La società dovrà tradurre in soluzioni progettuali definitive le linee guida condivise nei mesi scorsi con la Consulta di quartiere. Il confronto con i residenti ha permesso di raccogliere osservazioni e proposte che verranno integrate nel piano. L’obiettivo è chiudere la fase progettuale entro la fine dell’anno, così da poter bandire la gara d’appalto nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la nuova piazza papa giovanni il centro di triante cambia look

© Ilgiorno.it - La nuova piazza Papa Giovanni. Il centro di Triante cambia look

In questa notizia si parla di: nuova - piazza

La piazza della nuova Gamec a Bergamo vedrà la luce. Via libera al progetto Tiraboschi, si comincia in autunno

Piazza Bruzzano, riapre il supermercato Conad. Ma è polemica per la nuova viabilità: “Modificare il progetto”

Centro storico “orfano” di verde? Contrordine in piazza Cordusio: nella nuova piazza arrivano le aiuole

nuova piazza papa giovanniLa nuova piazza Papa Giovanni. Il centro di Triante cambia look - L’assessora Zappalà: "Il rione guadagnerà uno spazio dedicato alla socialità". Secondo ilgiorno.it

nuova piazza papa giovanniPiazza Papa Giovanni XXIII: Monza pensa a una piazza pedonale vera - Monza affida ad AMAT il progetto di riqualificazione: piazza pedonale, parcheggi ridisegnati e mobilità sostenibile per Triante. Scrive monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Piazza Papa Giovanni