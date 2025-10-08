La nuova Freedom Flotilla abbordata da Israele a 120 miglia da Gaza | Tutti in piazza per difenderla
La Freedom Flotilla è stata attaccata da Israele a circa 120 miglia nautiche da Gaza. Lo hanno fatto sapere gli attivisti con un comunicato. «Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte», si legge sui canali social della nuova Flotilla. «L’esercito sta cercando di deviare la nostra rotta». I media di Israele avevano fatto sapere che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione. Israele e la nuova Freedom Flotilla. «Ci sono almeno otto imbarcazioni militari che circondano la nostra flottiglia», afferma ancora la nuova spedizione. 🔗 Leggi su Open.online
