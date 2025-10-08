La nuova Flotilla bloccata da Israele vicino a Gaza Scatta la mobilitazione | Oggi tutti in piazza

Anche la nuova Flotilla, la missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza, è stata bloccata in mare dalle forze Israeliane. In tutto le imbarcazioni che avevano raccolto il testimone della precedente missione sono nove e lo scopo era lo stesso: "Sfidare il blocco. 🔗 Leggi su Today.it

