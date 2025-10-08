La nuova Flotilla abbordata a 120 miglia da Gaza | Attaccati in mare da Israele Saranno espulsi Manifestazioni in tutta Italia

È stata fermata dalle forze israeliane la nuova spedizione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition, partita nei giorni scorsi dai porti di Otranto e San Giovanni li Cuti, la borgata. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La nuova Flotilla abbordata a 120 miglia da Gaza: «Attaccati in mare da Israele». Saranno espulsi. Manifestazioni in tutta Italia

In questa notizia si parla di: nuova - flotilla

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare

Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre

Israele attacca la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - X Vai su X

Una nuova flotta umanitaria si avvicina a Gaza, quella di Freedom Flotilla e 1000 Madleens to Gaza. A bordo circa 200 persone, la stragrande maggioranza lavoratori e lavoratrici del settore sanitario. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre è atteso l'ingresso n - facebook.com Vai su Facebook

La nuova Flotilla abbordata a 120 miglia da Gaza: «Attaccati in mare da Israele». Saranno espulsi. Manifestazioni in tutta Italia - È stata fermata dalle forze israeliane la nuova spedizione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition, partita nei giorni scorsi dai porti di Otranto e San Giovanni li Cuti, la ... Lo riporta leggo.it

La nuova Freedom Flotilla abbordata da Israele a 120 miglia da Gaza: «Tutti in piazza per difenderla» - La nuova Freedom Flotilla è stata intercettata dall'Idf a 120 miglia da Gaza. Come scrive msn.com