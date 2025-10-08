La Notte nel Cuore orario tardissimo? Spettatori impazziti

Nuovi rumors infiammano il pubblico di Canale 5: secondo alcune indiscrezioni, la soap turca La Notte nel Cuore potrebbe presto traslocare in un orario tardissimo, ben oltre la fascia di prime time. Una mossa che starebbe facendo discutere i telespettatori e scatenando reazioni contrastanti online. L’ipotesi in circolazione è che la rete voglia spostare la serie verso la seconda serata, per far spazio a speciali, fiction italiane e programmi di intrattenimento di punta. La voce non è ancora ufficiale, ma le motivazioni sarebbero di natura strategica. Gli ascolti della domenica sera restano competitivi ma altalenanti, e Mediaset starebbe valutando di rafforzare il prime time con titoli più “generalisti”, lasciando a La Notte nel Cuore il compito di conquistare il pubblico notturno, quello più fedele e appassionato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it