La nota della Ssc Napoli sul caso Osimhen
La nota dei legali partenopei sul caso dell'acquisto dell'attaccante nigeriano. In merito all'articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica sulle frasi intercettate dalla Guardia di Finanza.
Operai morti sul lavoro, nota di cordoglio della Città Metropolitana di Napoli nel giorno dei funerali
Uomo estrae una busta dai pantaloni nel cuore di Napoli: poliziotto libero dal servizio nota la scena e allerta i colleghi
Infortunio Rrahmani, la nota ufficiale del Napoli: c'è una lesione per il difensore
È nata una nuova coppia in casa Napoli Hojlund e Di Lorenzo sono già inseparabili Il capitano azzurro ha festeggiato tantissimo la rete del 2-1 contro il Genoa, così come il danese ha ricambiato - come si nota da un video che sta girando sui social
Napoli, lesione muscolare di basso grado all'adduttore per Buongiorno Il Napoli attraverso una nota ha comunicato che Alessandro Buongiorno è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore
