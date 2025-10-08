La nostra bambina è qui È nata davvero la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

Roma, 8 ottobre 2025 – “ La nostra bambina è qui ”. E stavolta non ci sono dubbi, perché dopo un discreto hype, anticipazioni e smentite vere e presunte, è arrivato l’annuncio ufficiale della nascita della piccola Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. I genitori hanno dato la notizia su Instagram: mamma Giulia con una dolce immagine della piccola ‘pelle a pelle’ con il papà e la scritta: “La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego.”; il papà con una carrellata di altrettanto tenere immagini e una sola parola: “Tutto”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA?? (@tonyeffebaby777) Il rapper ha diffuso le foto degli intensi momenti in sala parto, dell’attesa, dei 4 nonni della piccola Priscilla e della bimba in braccio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

