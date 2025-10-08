La New Basket tiene duro nel finale | vittoria della sofferenza 77-73 contro Scafati

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Quando si stava palesando la maledizione dell'ultimo quarto, la Valtur Brindisi tiene duro e si impone in un finale soffertissimo contro la Givova Scafati. Gli uomini di coach Bucchi battono (77-73) la forte formazione campana, riscattando la sconfitta rimediata domenica scorsa a. 🔗 Leggi su Today.it

