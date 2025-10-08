La neve ai vip e turisti di Positano | smantellato il giro di cocaina | 7 arresti

Teleclubitalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un controllo stradale, un’auto di grossa cilindrata e un telefonino per scoperchiare un fitto intreccio di spaccio che, nel giro di pochi mesi, aveva trasformato la Costiera Amalfitana in un crocevia per la cocaina. Da quell’episodio, avvenuto nel marzo 2023, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno seguito un filo che li ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

la neve ai vip e turisti di positano smantellato il giro di cocaina 7 arresti

© Teleclubitalia.it - La “neve” ai vip e turisti di Positano: smantellato il giro di cocaina: 7 arresti

In questa notizia si parla di: neve - turisti

Centinaia di turisti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest: soccorsi in corso

neve vip turisti positanoCocaina tra Sorrento e Positano: sgominata la banda di pusher per vip - In barba all’estate erano riusciti a inondare di «neve» la costiera amalfitana. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Vip Turisti Positano