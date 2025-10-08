La necessità per la Nazionale di abituarsi ai playoff mondiali

C'è un'immagine che ritorna, ogni volta che si parla della Nazionale italiana di calcio: quella di un paese che si specchia nel calcio e non si riconosce più. Per decenni siamo stati l'élite, quattro stelle sul petto, il mito della difesa di ferro, la retorica di un popolo che "non muore mai". Oggi lo specchio è incrinato, e il riflesso è confuso. L'Italia ha mancato due Mondiali consecutivi, evento senza precedenti, e potrebbe – facciamo gli scongiuri – non qualificarsi al prossimo. Ecco, la consapevolezza di non appartenere più al club esclusivo del calcio mondiale è forse la più dolorosa delle conquiste degli ultimi anni.

