La Nazionale italiana a Ferentino per un doppio impegno amichevole contro il Galles
La Nazionale italiana under 16 a Ferentino per un doppio impegno amichevole contro il Galles. Dopo i recenti test match contro Inghilterra e Spagna, la Nazionale Under 16 guidata da Manuel Pasqual torna in campo per un doppio impegno amichevole contro il Galles Under 17. Le due gare si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana premiato al “Telesia for Peoples”
Bergamo accoglie la Nazionale italiana: 100 sindaci in tribuna. Gattuso: «Sinner straordinario, ora tocca a noi»
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Soulé con la Nazionale italiana? L'Argentina resta la priorità del giocatore della Roma #SkySport #Italia #Argentina #Roma #Soule - X Vai su X
Esattamente quattro anni fa, Chiara Vingione, prima donna a vestire la maglia della Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down, segnava il suo primo canestro ufficiale in Azzurro - facebook.com Vai su Facebook
Nazionale, doppia Italia per Gattuso: «Abbiamo solo da perdere, ho in testa due squadre diverse» - La serenità di Rino Gattuso è inversamente proporzionale a quella del suo amico Fabio Cannavaro, neo ct ... Lo riporta ilmessaggero.it
Ranieri rifiuta la Nazionale, non sarà lui il prossimo ct dell'Italia, resterà alla Roma: il no del tecnico al doppio ruolo - L’attuale senior advisor giallorosso ha detto ‘no’ a Gravina dopo i contatti col presidente della FIGC iniziati sabato. Riporta ilgazzettino.it