La Nazionale italiana a Ferentino per un doppio impegno amichevole contro il Galles

Frosinonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nazionale italiana under 16 a Ferentino per un doppio impegno amichevole contro il Galles.  Dopo i recenti test match contro Inghilterra e Spagna, la Nazionale Under 16 guidata da Manuel Pasqual torna in campo per un doppio impegno amichevole contro il Galles Under 17. Le due gare si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nazionale - italiana

Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana premiato al “Telesia for Peoples”

Bergamo accoglie la Nazionale italiana: 100 sindaci in tribuna. Gattuso: «Sinner straordinario, ora tocca a noi»

Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali

nazionale italiana ferentino doppioNazionale, doppia Italia per Gattuso: «Abbiamo solo da perdere, ho in testa due squadre diverse» - La serenità di Rino Gattuso è inversamente proporzionale a quella del suo amico Fabio Cannavaro, neo ct ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ranieri rifiuta la Nazionale, non sarà lui il prossimo ct dell'Italia, resterà alla Roma: il no del tecnico al doppio ruolo - L’attuale senior advisor giallorosso ha detto ‘no’ a Gravina dopo i contatti col presidente della FIGC iniziati sabato. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Italiana Ferentino Doppio