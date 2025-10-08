La musica da camera a servizio della solidarietà | un concerto per aiutare i bambini affetti da autismo
Si avvicina la terza edizione dell’evento benefico “La musica incontra la solidarietà”, che tanto successo ha riscontrato nelle precedenti edizioni, si svolgerà il prossimo 11 ottobre alle 21 presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri ed è dedicato alla grande musica da camera. Un evento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: musica - camera
Celebrare la tradizione della musica da camera, sull’Altopiano di Asiago
Festival Internazionale Giovani Concertisti, parole e musica per il "Candide" con Francesco Bolo Rossini e il Quartetto d'Ance dell'Orchestra da Camera di Perugia
Salvatore Accardo & Friends: musica da camera al Chigiana International Festival
Comincia oggi la masterclass di Musica Vocale da Camera con Helmut Dorsch dedicata alla compatibilità tra tecnica belcantistica italiana e repertorio tedesco. Il Mº Dorsch, già assistente di Claudio Abbado e Riccardo Muti a Salisburgo e Bayreuth, è a capo d - facebook.com Vai su Facebook
#Pavia celebra la musica da camera: torna il “Vittadini Chamber Music Festival”. La rassegna si svolgerà dall’1 al 13 ottobre - - X Vai su X
Musica da camera tra Brahms, Ravel e Beethoven - Protagonisti due eccellenti solisti come il violinista Sergej Krylov e il pianista Michail Lifits chiamati a ... Da ansa.it
Musica da camera. Si parte con un sold-out - Per il quarto anno sarà organizzata la rassegna musicale “Concerti all’Oratorio” nel restauro Oratorio Madonna di Pompei, noto come chiesetta di Ponte delle Assi in via Ravegnana a Ravenna. msn.com scrive